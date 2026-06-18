Patxi López mantiene su apoyo a Zapatero y cuestiona que el caso parta de un móvil confiscado hace un lustro por EEUU

Archivo - El secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Patxi López (i), abraza al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), en el acto en recuerdo a los 10 años del fin de ETA en la Casa de Juntas de Gernika, a 19 de octubr - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reiterado este miércoles su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha cuestionado que los datos relativos a su investigación procedan de "un teléfono confiscado hace cinco años" por Estados Unidos, pero que ha aparecido justo "ahora".

Así se ha manifestado en los pasillos de la Cámara al ser preguntado por si cree que el caso judicial procede de una conspiración de Estados Unidos, como deslizó ayer la ministra Diana Morant. López ha respondido que no es "conspiranoico", pero ha añadido: "Se está hablando de unos datos de un teléfono confiscado hace cinco años y resulta que ahora es cuando aparece. Que cada uno piense lo que tenga que pensar sobre este hecho".

Respecto a la negativa del expresidente a hablar ante el juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que se incautaron en su despacho, el dirigente socialista ha señalado que Zapatero está "recopilando los datos" para aclarar su procedencia con "documentos que acrediten de dónde proceden". "Es algo muy razonable", ha apuntado.

Preguntado por que el juez mantenga en el auto que existen indicios de criminalidad tras la declaración del expresidente, López se ha remitido al comunicado que enviado por Zapatero y en su confianza en que será "capaz de defenderse y de aportar pruebas suficientes como para evidenciar que no hay nada delictivo en su comportamiento".

"NO HACE FALTA ORDEN ALGUNA DEL PSOE PARA DEFENDER A ZAPATERO"

Preguntado si han recibido una instrucción expresa de la dirección del partido para defender a su ex secretario general, López ha indicado que no hace falta ninguna "orden" para hacer algo que considera de "sentido común", como es defender "la presunción de inocencia" y la confianza "en la Justicia".

"Confiamos en Zapatero. Es el tiempo de la Justicia y Zapatero debe defenderse sobre hechos. La Justicia no se tiene que pronunciar de manera definitiva sobre sospechas o sobre indicios, sino sobre hechos, sobre realidades y sobre datos, y por eso mantenemos la confianza", ha añadido.

Sobre las medidas internas que el partido está estudiando para posibles querellas, por ejemplo contra la llamada 'fontanera' Leire Díez, el dirigente socialista ha respondido que no hay "ninguna novedad" porque el "tiempo procesal" no ha cambiado.

"VAN A ATACAR AL PSOE" EN LA COMPARECENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ

En relación con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la próxima semana en el Congreso, López ha afirmado que hay gente que utiliza estos casos "para atacar al PSOE y especialmente al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez" y que "no le va a convencer absolutamente nada de lo que se diga o de lo que se ponga encima de la mesa".

"Ellos ya tienen una estrategia para utilizar cualquier cosa de estas como un elemento más del fango que permanentemente extiende", ha apostillado.

En este punto, portavoz parlamentario se ha mostrado convencido de que "no hay ningún tipo de financiación ilegal en el Partido Socialista" y ha defendido que el partido ha actuado "con inmediatez", primero "expulsando a todos aquellos que puedan estar, que puedan haber cometido actos no solo ilícitos, sino poco éticos".

En segundo lugar, ha destacado que el PSOE ha adoptado medidas "que están funcionando" y ha señalado que esas medidas funcionan "tanto" que han podido poner "a disposición de la justicia hasta el último ticket, hasta el último contrato, hasta la última factura de todas las que existen en el partido". Y ha señalado que han "redoblado los esfuerzos para mejorar en transparencia, en trazabilidad de los gastos".

Por último, preguntado por si los socialistas están dispuestos a regular la actividad de los presidentes y expresidentes, el portavoz del PSOE en el Congreso ha contestado que pueden "estudiarlo", pero que no han tomado aún "ninguna decisión sobre eso".