Tortell Poltrona abre la Mercè con un pregón crítico con la situación política y climática

Lee una carta de Cuixart, dirige otra a su madre Mercè y reivindica la lengua y cultura catalanas

El cómico Tortell Poltrona --seudónimo de Jaume Mateu-- ha abierto este miércoles en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona la Fiesta de la Mercè, que se celebrará hasta el domingo 27 de septiembre, con un pregón crítico con la situación política en Catalunya por los políticos presos y por la situación del planeta.

Al iniciar su discurso, ha advertido de que se trataba de una 'escudella' catalana, una mezcla de ingredientes, que ha arrancado con una carta de Jordi Cuixart desde la prisión de Lledoners y con una premisa muy clara: "Soy un payaso. Los payasos no tenemos rey ni presidente", en una intervención en las que ha contado con la colaboración de cuatro músicos.

Con referencias al cambio climático, la contaminación, los incendios en Australia, California y el Amazonas, Poltrona ha avisado de que el modelo de producción y consumo actual provoca destrucción de la biodiversidad, así como refugiados climáticos: "Nos hemos acostumbrado a una normalidad destructiva".

LA MERCÈ DE LA INFANCIA

En una carta a su madre Mercè, ha recordado su infancia en Sarrià y cómo celebraba la fiesta en la ciudad, paseando por La Rambla, llena de flores y animales, y por la calle Ample hasta llegar a la Basílica de la Mercè, en el barrio Gótico, para admirar el bullicio de la ciudad durante esos días.

En relación a la pandemia del coronavirus, ha dicho que ha sido un golpe duro para el sector cultural: "Yo soy un cazador de risas y sonrisas, que actúa para gente que ahora tiene la boca tapada", en referencia a las mascarillas, y ha agradecido a los ayuntamientos que siguen programando espectáculos a pesar de las dificultades por la Covid-19.

Poltrona también ha sido crítico con la situación de los políticos presos por el 1-O: "El Estado de Derecho creo que está torcido. La separación de poderes... ¡Para mí que están todos enganchados!", y también ha alertado sobre la situación de la lengua y la cultura catalanas.

"Quien rechaza la lengua y cultura de un lugar se puede decir que son unos inadaptados", ha dicho Poltrona, palabras que han provocado que el presidente municipal de BCN Canvi, Manuel Valls, y su homóloga de Cs, Luz Guilarte, hayan abandonado el pregón, por considerar que esas palabras defendían el discurso político independentista.

ADA COLAU: NO RENUNCIAR A LA MERCÈ

La alcaldesa, Ada Colau, ha admitido que este era un pregón muy complicado: "No queremos renunciar a la Mercè ni a la cultura. No es cosa de risa, ha habido miles de muertes", pero ha dicho que la fiesta es una reivindicación y reafirmación de Barcelona y de la cultura de la ciudad, así como una muestra de la fortaleza de la ciudad en plena pandemia.

"Hay una cosa que sí sabemos: el futuro debe ser distinto. La normalidad de la que veníamos no era aceptable. Es inviable. No nos sirve. Debemos inventar un nuevo futuro", ha explicado Colau, que ha añadido esta Mercè no será propiamente una fiesta mayor, aunque el Ayuntamiento ha tratado de llevar la cultura a la calle, ha dicho.

AFORO LIMITADO

Al acto han asistido el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Cultura, Àngels Ponsa; los teniente de alcalde Jaume Collboni, Janet Sanz, Albert Batlle, Joan Subirats y Laura Pérez, y los líderes de los grupos municipales de ERC, Ernest Maragall; JxCat, Elsa Artadi; Cs, Luz Guilarte; el del PP, Josep Bou, y el de BCN Canvi, Manuel Valls.

El pregón se ha celebrado en un Saló de Cent con aforo limitado a cerca de 70 personas y con distancia de seguridad entre ellas y, al terminar el pregón, se ha celebrado el baile de 'gegants' y el baile del Águila, y Poltrona ha podido firmar el libro de honor de Barcelona acompañado de la alcaldesa.