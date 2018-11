Trabajadores de la Rambla critican que no se ha contado con ellos en la propuesta de reforma

Publicado 02/11/2018 14:07:52 CET

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Restauració de Barcelona y la Associació de Venedors de Premsa de la Rambla han lamentado que la propuesta ganadora de la reforma de la Rambla, del grupo km-ZERO, no haya querido contar con sus opiniones, ha explicado el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, este viernes.

La vicepresidenta del gremio, Mireia Torralba, ha considerado que el concurso internacional, que en teoría debería haber sido participativo, no lo ha sido: "No han contado con la visión de los que pisamos cada día la Rambla: vendedores de prensa, floristas, estatuas humanas" y ha lamentado que aunque les intentaron hacer llegar propuestas, estas no han sido contestadas por km-ZERO.

Pallarols también ha explicado que ante una posible reducción de quioscos y restaurantes, pedirán a todos los candidatos a la alcaldía de Barcelona que asuman el compromiso electoral de revisar el plan especial de ordenación de la Rambla durante el próximo mandato para que su aplicación no implique una reducción de terrazas o de quioscos.

Asimismo Pallarols ha apuntado que desconfían sobre como se ha hecho la elección del proyecto de km-ZERO, dado que considera que el encargo no se ha producido como debería ser pertinente: "km-ZERO ha ganado solo por cuatro puntos y por ser 30.000 euros más barato, si hubiera sido por calidad, la propuesta ganadora habría sido la segunda".

Desde el colectivo de quiosqueros, el portavoz Juan Giménez ha relatado que la Rambla no necesita ser reformada, sino recuperada, dado que la degradación, considera, no es por las terrazas y los quioscos, sino por "una actuación poco diligente por parte del Gobierno de la ciudad a la hora de controlar el 'top manta', la venta de droga, las agresiones físicas, y la prostitución".