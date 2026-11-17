Tráfico 'ro-ro' en el Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías creció un 1,8% en el Puerto de Barcelona hasta octubre y superó los 59 millones de toneladas, informa el enclave en un comunicado este martes.

La infraestructura ha detallado que los líquidos a granel superaron los 14 millones de toneladas (+1,9%), mientras que los sólidos a granel superaron los 3,3 millones de toneladas (+2%).

El tráfico de automóviles alcanzó los 612.401 vehículos (+3,2%), y, entre enero y octubre, se movieron 3,1 millones de TEUs, una cifra similar a la de un año antes, con un incremento de los contenedores llenos de importación (+7,7%) y de tráfico (+8,1%), y un descenso de los de exportación (-7,2%).

El tráfico 'ro-ro' acumulado fue de 376.078 UTIs (+2,3%), y el Puerto registró 5,5 millones de movimientos de pasajeros, un 6,2% más, de los que 1,6 millones fueron pasajeros de ferris y 2,2 millones, cruceristas que visitaron la ciudad.

China se mantuvo como el principal mercado del Puerto de Barcelona, con un incremento del 8,9%, hasta representar el 30,5% del tráfico de contenedores llenos, y el enclave ha destacado los crecimientos de Turquía (+7,6%) y Vietnam (+23,4%) y los descensos de Estados Unidos (2,5%) e India (-2%).