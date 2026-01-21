Trànsit levanta las barreras de los peajes de la C-32 sur ante el corte de Rodalies

Túnel de la C-32 en Garraf (Barcelona) - DEPARTAMENT DE TERRITORI

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha levantado las barreras de los peajes de la C-32 en sentido sur ante el corte de todo el servicio ferroviario de Rodalies de este miércoles por la mañana.

"A raíz del paro del servicio de Rodalies en toda Catalunya por el siniestro de Gelida de ayer, y con la previsión de un incremento de la movilidad vial, se han levantado las barreras de los peajes de la C-32 sur en ambos sentidos de la marcha", han apuntado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En el accidente de este martes en Gelida (Barcelona) murió un maquinista sevillano en prácticas y la principal hipótesis que barajan las autoridades es la de un desprendimiento de un talud a consecuencia del temporal de lluvias de este martes en Catalunya.