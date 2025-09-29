Trànsit y policías locales impulsan una campaña para prevenir infracciones en entornos escolares

Archivo - Pacificación del entorno escolar en la calle Entença de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinación con policías de diversos municipios de Catalunya, llevarán a cabo esta semana una nueva campaña policial para prevenir infracciones en entornos escolares, la número- 17 que el SCT ha promovido en lo que va de 2025, informa este lunes en un comunicado.

Los agentes tratarán de evitar estacionamientos indebidos que puedan poner en riesgo la seguridad de los infantes, peatones o la fluidez del tráfico, y comprobarán el uso correcto del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

Además, controlarán infracciones cometidas por patinetes eléctricos, bicicletas y motocicletas en este espacio, después de que en la campaña del pasado año se impusieran 587 denuncias, la mayoría relacionadas con estacionamientos (347) y elementos de seguridad pasiva (81).