Transportes invierte 12,34 millones para renovar el pavimento de parte de la A-2 en Lleida

Imagen de las obras de rehabilitación de firme en la A-2 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LLEIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno invertirá 12,34 millones de euros en las obras de rehabilitación del firme de la A-2 en su paso por los municipios de Cervera y Sant Antolí i Vilanova (Lleida), informa en un comunicado este viernes.

Las obras, que se están llevando a cabo entre los puntos kilométricos 522,2 y 530,7, comportarán el corte de la calzada en sentido Lleida en varios periodos entre el 31 de agosto y hasta el 25 de septiembre, y la habilitación de itinerarios alternativos correspondientes.

Además, la circulación de transportes especiales quedará limitada a una anchura máxima de 3,5 metros.