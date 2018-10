Los tres concejales de la CUP en Barcelona descartan repetir de cara a las municipales

Publicado 11/10/2018 18:29:37 CET

Son Maria Rovira --la única desde inicio de mandato--, Eulàlia Reguant y Pere Casas

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ninguno de los actuales tres ediles de la CUP Capgirem Barcelona liderará la candidatura de los anticapitalistas de cara a las elecciones municipales ni ocupará ningún puesto de la lista con posibilidades de lograr representación, ha anunciado este jueves la concejal Maria Rovira.

"Entendemos el relevo como algo esencial de la CUP", ha defendido en rueda de prensa junto a los otros dos ediles, Eulàlia Reguant y Pere Casas, y al portavoz del secretariado municipal de la CUP Capgirem Manel Zamorano, que ha detallado que elegirán los diez primeros nombres de la lista en enero.

Rovira ha avanzado que se pondrán a disposición de la organización para seguir formando parte del proyecto y, preguntada por los medios, ha dicho que en principio no formarán parte de la lista, aunque podrían valorarlo en puestos con pocas posibilidades de salir con representación en el Ayuntamiento.

Preguntada por la posibilidad de formar parte de una candidatura única independentista, ha recordado que no comparten esta dinámica porque estas listas no suman si no tienen un proyecto conjunto, según Rovira, que es la única concejal de la formación que está en el Ayuntamiento desde inicio de mandato --Reguant entró en julio de 2017 para sustituir a Josep Garganté y Casas lo hizo el pasado julio por María José Lecha--.

CALENDARIO

Zamorano ha destacado que celebrarán a partir de noviembre actos sectoriales en los distritos para diseñar su programa, que se centrarán en ámbitos como el feminismo, LGTBI, vivienda, turismo, derechos de personas migradas, pobreza, movilidad, modelo económico y espacio público, entre otros.

Así recogerán lo que opinan diversos colectivos y asambleas de la ciudad, con el objetivo de "tejer unidad popular" y construir un programa que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, ha dicho.

En diciembre celebrarán asambleas abiertas en los distritos para proponer los candidatos, y prevén elegir en enero a las diez primeras personas de la lista que presentarán de cara a las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo.

Ha dicho que la CUP Capgirem se desmarca así de la "precampaña continuada" que llevan a cabo otros partidos, y ha resaltado que ellos buscan personas para estar al servicio de un proyecto, y no un proyecto al servicio de determinadas personas.