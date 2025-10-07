Tres denunciados por pesca irregular de 40 cangrejos azules en Tortosa (Tarragona)

Agente del Seprona con las cañas y los cangrejos azules pescados de forma irregular - GUARDIA CIVIL

TARRAGONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han denunciado a tres hombres de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona que pescaban de forma irregular cangrejo azul en el margen derecho del río Ebro en Tortosa (Tarragona), e intervinieron 40 ejemplares, que entregaron a un centro benéfico tras un examen veterinario.

Los agentes vigilaban una zona de pesca y localizaron a los tres hombres con 18 cañas activas, con carne de cebo, sin licencia en aguas continentales de Catalunya y sin documentación que acreditase su actividad profesional, informa en un comunicado este martes.

Por eso interpusieron 15 denuncias a los tres hombres y les decomisaron las cañas y el material necesario para la pesca.