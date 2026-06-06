Tres detenidos en un dispositivo 'Kanpai' contra la multirreincidencia en Tarragona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guàrdia Urbana de Tarragona, la policía local de El Vendrell (Tarragona) y la Policía Nacional, detuvieron a tres personas este viernes durante un dispositivo 'Kanpai' contra la multirreincidencia en el transporte público el el Camp de Tarragona.

Las detenciones se llevaron a cabo por requerimiento judicial vigente, otra de ellas por requerimiento policial y la tercera por un delito de falsificación de documento público, han informado los Mossos en un comunicado este sábado.

Los agentes identificaron a 269 personas que acumulaban 696 antecedentes policiales y, además, se tramitaron 50 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y dos por tenencia de armas blancas.