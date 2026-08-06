Tres detenidos por entrar en una casa de colonias y sustraer móviles en Palamós (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 23 y 27 de julio a tres jóvenes (uno de ellos menor) como presuntos autores de un delito de hurto, allanamiento de morada y receptación por supuestamente entrar en una casa de colonias y sustraer móviles en Palamós (Girona) y, además, a uno de ellos se le detuvo este miércoles por un delito de agresión sexual a menor durante el hurto.

Los hechos se remontan al 26 de junio en una casa de colonias de Palamós (Girona) donde estaban alojados un grupo de menores y en la que los responsables del establecimiento echaron de menos tres aparatos de telefonía móvil que pertenecían a la misma casa de colonias sustraídos durante la noche, informan en un comunicado.

La noche siguiente al hecho, del 26 al 27 de junio, jóvenes externos a las colonias, volvieron a acceder a la casa e intentaron abrir varios armarios de la planta baja sin conseguirlo y, posteriormente, subieron al piso superior y accedieron a una de las habitaciones donde había un grupo de menores durmiendo.

Uno de los chicos aprovechó para hacer tocamientos por encima de la ropa a una menor, lo que provocó que la niña se despertara y empezara a gritar y la investigación determinó que los autores de los hechos en ambos días eran los mismos.

El pasado 23 de julio los agentes detuvieron a un joven en La Bisbal d'Empordà (Girona) y le atribuyeron un delito de hurto y otro de violación de domicilio y el 27 de julio los investigadores detuvieron al chico menor y al otro joven como presuntos autores de un delito de receptación.

AGRESIÓN SEXUAL

La investigación continuó para identificar al autor de los tocamientos que había sufrido la niña menor cuando dormía.

Finalmente, tras estudiar todos los indicios, este miércoles los investigadores volvieron a detener a uno de los y le atribuyeron un delito de agresión sexual a menor de edad al poder establecer que había sido él el que había hecho los tocamientos a la menor.

Los detenidos mayores de edad, que carecían de antecedentes, comparecerán ante el Juzgado de Instrucción conocedor de la causa de La Bisbal (Girona) cuando sean requeridos y el menor quedó citado para declarar ante la Fiscalía de menores de Girona.