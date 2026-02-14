Tres detenidos en Granollers (Barcelona) por estafar a personas mayores fingiendo ser operarios

Archivo - Mossos. Imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a tres hombres de 21, 23 y 29 años en Granollers (Barcelona) como presuntos autores de los delitos de hurto y estafas bancarias a personas mayores haciéndose pasar por operarios de una compañía de gas.

La detención se produjo después de que agentes de Mossos de paisano detectaran un comportamiento extraño en un hombre que operaba en un cajero, haciendo "reintegros reiterados y con actitud vigilante", y que posteriormente se dirigió a un vehículo donde le esperaba otro individuo, informa la policía catalana en un comunicado este sábado.

Los agentes identificaron a los hombres mientras uno de ellos intentaba esconder en una bolsa de mano diversas tarjetas y una libreta bancaria y que reconocieron que no eran suyas.

Tanto las tarjetas como la libreta estaban a nombre de una mujer de 80 años, a quien los agentes pudieron localizar y que les explicó que esa misma mañana un hombre que se había identificado como operario de la compañía del gas había ido a su casa para resolver una reclamación que habían hecho días atrás.

Sin que la mujer se diera cuenta, otro hombre habría entrado en el piso, le habría sustraído las tarjetas, dinero y diversas joyas; otra persona por teléfono también haciéndose pasar por la compañía de gas le habría pedido información sobre los códigos de seguridad de las tarjetas y la libreta.

3.950 EUROS Y DIVERSAS JOYAS

Los agentes recuperaron y devolvieron a la mujer 3.600 euros que los hombres sacaron del cajero con sus tarjetas y 350 euros que le habrían sustraído del domicilio, así como diversas joyas.

Los tres detenidos, uno de los cuales con antecedentes por hechos similares, pasaron a disposición judicial del Juzgado en funciones de guardia de Granollers el miércoles.