Tres detenidos en Montornès (Barcelona) con 140 antecedentes por robos en vehículos con distracción

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 hombres en la autopista AP-7 a la altura de Montornès del Vallès (Barcelona) que acumulaban 140 antecedentes de robos en vehículos mediante distracción de los ocupantes.

Se dedicaban a hacer creer a los conductores de que tenían una avería en el vehículo, y cuando estos lo detenían, robaban los objetos del interior del mismo, han informado los Mossos en un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press.

Tras la detención, la policía catalana ha recuperado un ordenador sustraído, que han devuelto a su propietario.