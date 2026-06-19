Tres detenidos y otro denunciado por hacer grafitis en un tren de la nueva flota de FGC

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público (ACAT) de los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a tres personas y denunciaron a una cuarta como presuntos autores de un delito de daños por grafitis en un tren nuevo destinado a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

El convoy, que se encontraba en fase de pruebas en Mataró (Barcelona) y circulaba en horario nocturno para verificar su funcionamiento, formaba parte de la nueva flota destinada a la futura línea que conectará Barcelona con las terminales T1 y T2 del Aeropuerto de El Prat (Barcelona).

Los daños ocasionados de este acto vandálico se valoran en unos 100.000 euros, y los cuatro autores son multirreincidentes relacionados con daños en el transporte ferroviario; los Mossos d'Esquadra han reforzado la presencia policial y la investigación en este tipo de actos delictivos.