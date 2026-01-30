Tres detenidos y siete denunciados en un operativo policial en un barrio de Reus (Tarragona)

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guàrdia Urbana durante el operativo policial en el barrio de Mas Pellicer de Reus (Tarragona) - MOSSOS

TARRAGONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Reus (Tarragona) de Mossos d'Esquadra, junto con efectivos de la Guàrdia Urbana de Reus y de la Policía Nacional, detuvieron a 3 personas y denunciaron a 7 en el marco de un dispositivo policial efectuado el jueves por la tarde en el barrio de Mas Pellicer, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

En el dispositivo --en el que se identificó a un total de 120 personas, de las que 64 tenían antecedentes policiales--, los Mossos detuvieron a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de hurto y de 5 delitos de estafa bancaria con tarjeta (cuatro consumados y uno en grado de tentativa).

Además, los agentes denunciaron a 6 personas por tenencia de sustancias estupefacientes y a una más por tenencia de un arma prohibida.

En el mismo dispositivo se efectuó una inspección de un local donde se levantaron diversas actas administrativas por irregularidades detectadas y se decomisaron 50 paquetes de productos ilegales con nicotina.

Además, la Guàrdia Urbana de Reus tramitó 23 denuncias administrativas por infracciones de tráfico y procedió a la inmovilización de dos vehículos, mientras que la Policía Nacional finalizó el operativo con dos detenidos y dos personas citadas por infracciones a la Ley de Extranjería.