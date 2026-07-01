Las Tres Xemeneies lanza una página web para explicar la transformación e historia de la zona

Nueva página web - TRES XEMENEIES DEL BESÒS

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Front Marítim del Besòs, la sociedad conjunta formada por Endesa y Metrovacesa, en colaboración con el Consorci del Besòs, ha abierto una página web sobre las Tres Xemeneies del Besòs para explicar la transformación de la zona y su pasado industrial.

La plataforma tresxemeneiesdelbesos.cat es un "relato digital vivo" que reúne los principales contenidos vinculados al ámbito y a su transformación, para que los usuarios comprendan la evolución del lugar y su papel en la memoria del territorio, explica un comunicado este miércoles.

Entre los contenidos destacan un mapa interactivo del Plan Director Urbanístico que facilita la lectura del proyecto, una serie de testimonios en video de sus impulsores y un apartado de actualidad, como "puerta de entrada" de la ciudadanía a las Tres Xemeneies.