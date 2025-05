Trias prevé querellarse por la 'Operación Catalunya': "No seré menos"

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha expresado que prevé querellarse por la 'Operación Catalunya' tras el anuncio de este lunes del expresidente de la Generalitat Artur Mas sobre su intención de querellarse contra las personas que Mas considera que estuvieron implicadas en dicha presunta operación y en el espionaje a políticos independentistas con el programa 'Pegasus': "No seré menos".

"Probablemente ahora la vuelva a presentar", ha dicho sobre la querella en una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press al preguntársele por el anuncio de Mas, donde ha recordado que ya presentó una querella en 2017 por injurias y calumnias contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, la cual, en sus palabras, perdió.

"Ahora voy a decir una tontería. A mí que el Estado me espíe no me sorprende. No me afecta si me espían y no utilizan mal la información que tienen. Yo creo que el Estado tiene su derecho a conseguir información. Ahora, lo que no puede utilizar es esa información, o manipularla para hundirme a mí", ha añadido.