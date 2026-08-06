El tribunal que examinó a la hija de Orriols excluyó al ISPC como vocal, según la denuncia a la OAC

La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante una sesión plenaria en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

La norma contempla la presencia de representantes de la Conselleria de Interior y de la Escola de Policia BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) - El decreto de composición del tribunal que examinó a la hija de la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, para cubrir una plaza de agente de Policía Local, no incluye la presencia de representantes de la Conselleria de Interior de la Generalitat ni del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) según consta en la denuncia presentada en la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) a la que ha tenido acceso Europa Press.

La OAC ha abierto un expediente sobre las presuntas irregularidades en la contratación de la hija de Orriols como policía local; el procedimiento responde a una denuncia, que ha sido admitida a trámite y pasa ahora a una fase de instrucción (fase de evaluación previa de verosimilitud).

Según indica la denuncia, el Reglamento de acceso, promoción y movilidad de las policías locales establece que los tribunales deben están integrados por tres miembros titulares y tres suplentes, designados por la corporación local.

Así, la presidencia estaría asumida por la técnica de recursos humanos o persona en quien delegue, y las vocalías del tribunal estarían formadas por el jefe de la Policía local o persona en quien delegue y un vocal propuesto por el Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Otra vocalía sería propuesta por la Dirección General de Coordinación de las Policías Locales y una cuarta, por una persona funcionaria del Ayuntamiento; la secretaría del tribunal corresponde a una funcionaria del servicio de recursos humanos del Ayuntamiento.

La denuncia indica que en el decreto de composición del tribunal de Ripoll no consta la presencia de representantes del departamento de Interior, ni, en particular, de una persona en representación de la Escola de Policia de Catalunya o de la Dirección General competente.

También alega que en la documentación aportada (anuncio, resolución y acta) no constan la realización de una prueba psicotécnica, ni tampoco, en el caso de interinaje de la categoría de agente, prueba física y revisión médica que se consideren mínimos exigibles en esta tipología de nombramientos.

FALTA DE IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA

La denuncia alude a un presunto incumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia y sujección a la legalidad, por lo que pide a la OAC que examine las actuaciones del Ayuntamiento de Ripoll relativas al proceso selectivo urgente para la cobertura temporal de una plaza de agente de la Policía Local.

También solicita que la Oficina Antifrau inste al Consistorio a efectuar actuaciones de control, investigación e inspección que corresponda, e informar a la OAC, y que adopte las medidas que correspondan dentro de sus competencias.

La semana pasada, en una declaración ante los medios, Orriols negó haber influido en la contratación de su hija como policía local y defendió que obtuvo "la mejor nota en un proceso de selección reglado" para una plaza de urgencia.

"El proceso de selección ha sido impoluto, y todos los concejales tienen acceso a este expediente para comprobarlo", dijo.