El Tribunal Supremo aplica la amnistía a la exconsellera de la Generalitat Meritxell Serret

Archivo - La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret (ERC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha aplicado la Ley de Amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret (ERC), que ostentó el cargo entre enero de 2016 y octubre de 2017, por un supuesto delito continuado de desobediencia grave a raíz del 'procés' y del 1-O.

En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, la sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que se juzgó a Serret y, en consecuencia, "se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído".

Exponen que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) no ha declarado la nulidad del artículo 1.1 de la Ley de Amnistía (que define el ámbito objetivo de la norma), sino que propugna una interpretación de la norma.

Por ello, señalan que el recurso de casación de Serret a la sentencia condenatoria cumple con el ámbito objetivo de aplicación de la amnistía y que, por lo tanto, "no contraviene, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional en los términos dichos, la Constitución española".

Serret había sido condenada a una multa de 12.000 euros a pagar durante 8 meses con una cuota diaria de 50 euros y a una inhabilitación especial de un año para el ejercicio de cargos públicos electos.

VALORACIÓN DE ERC

En un comunicado, ERC se ha mostrado satisfecho con la "primera" amnistía del TS a un conseller del Govern de 2017 y apuntan que la resolución del Supremo avala la que consideran de sólida estrategia seguida con la Ley de Amnistía.

Consideran que con la "contundente" sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) era inevitable que el Supremo aplicara la Ley de Amnistía.

Piden la misma resolución para el resto de encausados: "Para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa, y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado español sin represión".