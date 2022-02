Tricicle vuelve a dirigir el musical 'Forever Young' en el Teatre Poliorama once años después

Se ambienta en un asilo de rockeros que rememoran sus "grandes días"

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la compañía Tricicle, Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir, vuelven a dirigir el musical 'Forever Young', de Erik Gedeon, en el Teatre Poliorama de Barcelona a partir del 16 de marzo, once años después de traerlo al Estado por primera vez.

Según han explicado en rueda de prensa este miércoles, se trata de una obra ambientada en el año 2050, en un asilo de rockeros que rememoran sus "grandes días".

Gràcia ha subrayado que, pese a estar ambientada en un geriátrico, la obra es un "canto a la vida" porque sus protagonistas recuerdan en ella los momentos más felices de su vida y esperan de algún modo seguir disfrutando de ella.

Acompañados en directo por un piano y otros instrumentos, los intérpretes harán revivir además al público momentos especiales de su propia vida con éxitos musicales como 'I Love Rock'n Roll', de Joan Jett and the Blackhearts; 'Forever Young', de Alphaville; 'I will survive', de Gloria Gaynor, y 'Satisfaction', de The Rolling Stones, entre muchos otros.

La compañía descubrió la obra en Oslo (Noruega), y decidieron comprar los derechos porque sintieron que "estaba muy cerca" de su forma de hacer tanto por el humor, como por el hecho de que sea un musical muy gestual.

Se trata del primer espectáculo en el que los tres integrantes coinciden tras el descanso indefinido que se tomaron en 2020.

En 2011, el espectáculo, que describen como el musical que hubiera hecho Tricicle si hubieran sabido cantar, se pudo ver en 500 funciones, reunió a cerca de 150.000 espectadores y se exportó a Francia, México y Argentina.

LOS INTÉRPRETES

Marc Pujol, Lucía Torres, Irene Jódar, Rai Borrell, Llorenç González, Marc García Rami y Mercè Martínez son los intérpretes de esta nueva versión de la obra.

Sans ha destacado el trabajo actoral que a su juicio requiere el espectáculo, sobre todo porque son actores jóvenes que tienen que interpretar a ancianos centenarios con una "cierta verosimilitud", aunque sea dentro de la parodia.

También le parece que es un musical que demuestra que ciertos musicales pequeños, sin orquesta, pueden funcionar tan bien como los de gran formato si las canciones y las interpretaciones son buenas.

Después de Barcelona, el musical se trasladará por lo menos a Madrid y Valencia: "Si hacemos lo mismo que en 2011, estaremos dos años de gira", ha dicho Mir.