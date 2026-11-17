El exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau durante la jornada Metafuturo de Atresmedia, Ateneu Barcelonès, a 17 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha asegurado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la misma perspectiva del mundo desde hace décadas: "Trump no ha cambiado nada de su comportamiento ni pensamiento desde mediados de los 80"

Así lo ha dicho durante el acto Metafuturo organizado por Atresmedia en Barcelona, en conversación con la jefa de Internacional de La Sexta, Diana Mata, en el que ha destacado que tras su primer mandato, Trump tuvo 4 años para observar qué debía hacer diferente.

Trudeau ha subrayado que para ser líder, uno debe rodearse de la gente "más brillante", que sea capaz de llevar la contraria ante una mala idea, pero que actualmente el presidente estadounidense no tiene: por eso puede llegar a tomar decisiones impulsivas y cometer errores, como cuando dijo que iba a dejar de comprar a la empresa aeronáutica canadiense Bombardier.

"Comienza con una oferta imposible e inaceptable, y a partir de ahí ve lo que realmente puede conseguir", ha descrito el exprimer ministro, que ha criticado también los aranceles impuestos al aluminio canadiense y el acercamiento a líderes como Vladimir Putin.

UCRANIA Y LA OTAN

Trudeau ha defendido que Ucrania tiene que sobrevivir no únicamente en tanto que víctima de una agresión o por ser aliado de los países occidentales, sino porque si Rusia demuestra que invadir a un vecino más pequeño merece la pena, "no habrá país en el mundo" que vaya a ser inmune a esta dinámica.

"Si Rusia puede lograr una victoria en Ucrania rompiendo los principios básicos de las Naciones Unidas, entonces el mundo se convierte en un sitio mucho más peligroso", ha proseguido.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que la OTAN va a sobrevivir esta crisis: "Ha sido la alianza militar más efectiva de la historia, y lo va a seguir siendo".

CANADÁ Y LA UE

Trudeau ha asegurado que las superpotencias actuales --Rusia, China, Estados Unidos y hasta cierto punto India-- han decidido que "quizás las reglas son opcionales" y que, ante esta situación, la Unión Europea y Canadá deben optar por lo contrario.

"Mientras los más grandes ignoran las reglas, nosotros vamos a seguir determinados. Vamos a firmar acuerdos que proporcionarán predictibilidad y menos riesgo para los inversores", ha insistido.

EL PODER DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El canadiense ha alertado de que los riesgos de la la inteligencia artificial, como ha pasado con las redes sociales, se deben a que las empresas tratan de maximizar beneficios sin ningún tipo de reflexión: "Nadie está realmente pensando si realmente esto es bueno para la sociedad".

"Es mucho más fácil definir un retorno para los inversores que definir si eso nos está haciendo mejores como humanos", ha defendido.

Sobre estas grandes corporaciones, ha dicho que han jugado muy bien su papel --tener una idea, buscar inversores, lograr el éxito, reinvertir--, pero que han instaurado la idea de que el bienestar de los ciudadanos es únicamente "trabajo del Gobierno".

CONFIANZA EN LA DEMOCRACIA

Trudeau ha sostenido que, aunque la IA lo haga mucho más sencillo, la propaganda y la desinformación son "tan antiguas como la democracia", y ha lamentado que, actualmente, la política se centre más en explotar la rabia y las inquietudes sociales que en intentar aportar soluciones.

"Generar miedo o ansiedad a la gente puede ser una manera muy efectiva de hacer que te elijan", ha apuntado, y ha defendido que la gran división política actual no es tanto entre izquierdas y derechas como entre aquellos que quieren resolver problemas y los que quieren aprovecharlos para su beneficio político.

El exmandatario ha remarcado la idea de que para que la gente confíe y vote a favor del crecimiento y el progreso, deben percibir sus beneficios: él, durante su etapa al frente de Canadá, lo hizo con subvenciones a las familias, reconciliaciones con la población indígena y medidas ambientales, entre otros.

Asimismo, ha señalado que debido a las desigualdades y la falta de perspectivas de futuro, particularmente entre los jóvenes, la confianza en las instituciones está en mínimos, y de eso se aprovecha la gente que "promete cualquier cosa, utiliza esa rabia, no es responsable en cómo dice las cosas y solo hará que las cosas vayan a peor".