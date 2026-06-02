Tugues (Veolia) pide pausar la regulación europea y contar con las empresas

El ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, el director de Veolia España, Daniel Tugues, y el presidente de KPMG España, Juanjo Cano, durante la 41 Reunió Cercle d'Economia en Barcelona. - CERCLE D'ECONOMIA

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de Veolia España, Daniel Tugues, ha planteado la posibilidad de una Europa en la que, sin renunciar a los valores, se ponga en pausa la regulación "aspiracional" y se haga una apuesta decidida por incluir a las empresas.

Lo ha dicho este martes durante su participación en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra desde el lunes hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, en una mesa redonda junto al ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, y el presidente de KPMG España, Juanjo Cano.

Ha defendido la participación empresarial porque es finalmente la que va a "generar este dinamismo y esta creación de riqueza", y, ha añadido que también hacen falta regulaciones más prácticas para impulsar lo que necesitan las propias empresas.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Preguntado por si la transición energética es compatible con mantener una base industrial competitiva en España, Tugues ha dicho que la respuesta es "radicalmente sí" y ha defendido que no solo es compatible, sino que es deseable e incluso necesario.

Además, ha asegurado que cuando se habla de transición energética se piensa muchas veces en descarbonización, pero que hay muchos más ejemplos, como una buena gestión de los activos inmobiliarios de un hospital: "Hay un gran camino por recorrer y tenemos espacio todavía".

En este sentido, ha explicado que el 80% de los edificios en España no son eficientes energéticamente: "Al ritmo que los estamos convirtiendo en eficientes vamos a tardar 600 años".

COMPETITIVIDAD

Así, ha defendido que la competitividad no se puede vincular solamente al precio: "Tenemos cambio climático, tenemos impactos geopolíticos, y la competitividad también incorpora otros aspectos, como es la seguridad y la resiliencia".

"Dotarse de estas capas de resiliencia y de seguridad y de autonomía tiene un valor que te da competitividad más allá del precio", ha añadido.