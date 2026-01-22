Turull acusa al Govern de hacer el "ridículo" con Rodalies y le achaca falta de ambición

El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, con el secretario general del partido, Jordi Turull, y el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés - JUNTS

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al Govern de hacer el "ridículo" después de que este jueves no se haya reanudado el servicio de Rodalies pese a haberlo anunciado, y le achaca falta de ambición y liderazgo.

"Hacen el ridículo porque anuncian cosas que no se pueden cumplir. Con las afectaciones que esto tiene para tanta gente que esta mañana no sabía si habría trenes o no", ha manifestado en declaraciones a los medios tras reunirse con la patronal Cecot.

Para Turull, el Govern está más pendiente de no molestar al PSOE que de defender a los catalanes, por lo que es "incapaz de dar un golpe sobre la mesa para decir que ya basta con lo que están sufriendo los usuarios de Renfe desde hace tiempo".

"Lo único de hace la Generalitat, en vez de liderar, es intentar justificar la actuación de Renfe y la actuación del ministro. Estas son las oportunidades que pierde este país por tener el Govern con menos personalidad política que ha tenido Catalunya", ha sostenido.

Según Turull, el gran mérito de la Generalitat es que haya algún día en que no pase nada: "No hay ambición, sólo resignación", ha reprochado.