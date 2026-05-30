Turull defiende el liderazgo de Junts en los municipios porque "está en juego la nación"

Archivo - El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, una foto de archivo de Europa Press. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido el liderazgo de su partido en los municipios catalanes porque "está en juego la nación", y ha dicho que los partidos sólidos son aquellos que se construyen hablando con la gente a pie de calle.

En su intervención en la convención municipalista de Junts, celebrada este sábado en Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha dicho que la que está en juego no es aquella nación en abstracto "de quienes hablan sin pisarla", ni de los que se apropian de la misma desde el odio.

"Tampoco aquella nación que para algunos no es más que una región y se piensan que se pueden administrar como una gestoría, y que quieren resignada", ha proseguido.

La nación que está en juego, ha dicho, es aquella "donde el esfuerzo tenía recompensa", donde los impuestos se traducían en cohesión social y el ascensor funcionaba, y donde la educación, la sanidad y los servicios sociales tenían la calidad que se corresponde con el esfuerzo fiscal de los catalanes.

ALCALDES "A LA INTEMPERIE"

Turull ha asegurado que el Govern ha dejado "a la intemperie" a los alcaldes en cuestiones como la gestión de emergencias, servicios públicos, el padrón, el caos de Rodalies o las energías renovables, que dicen que no se pueden dibujar desde un despacho de Barcelona.

"Gracias por poner propuestas rigurosas donde los demás solo ponen odio, crispación y sectarismo. Gracias también a todos los que estáis haciendo este trabajo desde la oposición", ha dicho el secretario general a los alcaldes de su partido.

Ha afirmado también que desde un ayuntamiento se puede "fortalecer la nación" y salvar la lengua, y que los líderes municipales son quienes mejor conocer su territorio.

NO CONFORMARSE

Turull ha criticado a quienes se conforman en parar la ultraderecha en España mientras se olvidan de la financiación singular o la plena recaudación del IRPF, así como quienes atían la desesperación entre los catalanes "para que el miedo al diferente les llene la cesta de votos".

También a aquellos "que se conforman con subirse a la atalaya de su ideología pijoprogre para continuar las políticas" que han llevado a Catalunya a lo que ve como un gran desastre, por ejemplo, en materia de vivienda.

Asimismo, ha reivindicado la "ambición nacional" de Junts, que considera que demuestran al abrir debates y proponer medidas sobre multireincidencia, ocupaciones, pequeño comercio, vivienda para los jóvenes, reducción de impuestos a autónomos y pymes y sobre el "colapso" de Rodalies, entre otros.