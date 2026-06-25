Turull insta al PSOE a ir a Waterloo para hablar de la propuesta de Junts para sustituir a Sánchez

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, atiende a los medios antes del inicio de la manifestación de ANC y CdRep ‘Prou! Única via: independència’, a 7 de febrero de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado al PSOE a ir a Waterloo (Bélgica), donde reside el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, para hablar sobre la propuesta que puso Junts sobre la mesa este miércoles en el Congreso para apartar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dejar paso a otro candidato.

"Hicimos la propuesta que hicimos para encontrar una solución que evite que la extrema derecha llegue al Gobierno", ha dicho este jueves en una entrevista de 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que la solución no la pueden liderar quienes han provocado esta situación.

Turull ha asegurado que en otros países se convocarían elecciones en una situación similar, y ha afirmado que es el propio Sánchez quien puede decidir cómo acaba su mandato: "Como un demócrata y dar la palabra a los ciudadanos; yéndose y dando la palabra al poder legislativo, o acabar una legislatura zombi".

Asimismo, ha afirmado que les "consta" que algunos socialistas verían bien la 'vía Starmer' que propone Junts para que la legislatura pueda acabar, y ha apuntado que la persona que sustituyera a Sánchez no tendría por qué ser del PSOE.

"Alguien que pueda garantizar que acabará de cumplir aquello" que no se ha cumplido de los acuerdos con Junts, y ha subrayado que el Gobierno tiene una serie de compromisos que todavía no se han materializado.

Turull ha criticado la "lamentable exhibición de 'y tú más' que hubo" este miércoles en el Congreso con la comparecencia de Sánchez, y ha pedido centrarse en las propuestas y en las soluciones en lugar de enrocarse en el problema.

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