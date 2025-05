Turull (Junts) asegura que el padrón no puede ser el premio de los que cometen un "acto ilegal"

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que el padrón no puede ser el premio para los que cometen un "acto ilegal", en referencia a la ocupación de inmuebles, y ha defendido que se apliquen restricciones en este empadronamiento.

Junts ha presentado su propuesta para prohibir los empadronamientos a okupas, que plantea que el Govern impulse un padrón social a vulnerables, en la convención municipalista celebrada este sábado en Vic (Barcelona), que ha reunido a alcaldes y a concejales del partido.

Turull ha dicho que "las mafias se hacen amos de la situación" si no se actúa de manera rigurosa por lo que ha defendido que no pueden convertir un acto ilegal en un premio y ha expresado que, a su juicio, no entiende como algunos partidos permiten que alguien se pueda empadronar en el río o bajo un puente.

Por eso, ha asegurado que Catalunya debe "abordar este reto demográfico y que nadie quede sin protección" y ha defendido propuestas claras, prescindiendo de las etiquetas que les pondrán, textualmente.

El partido apuesta por reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y del Decreto del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, para exigir un título habilitante y blindar la verificación de la residencia.

"LIDERAR NO ES ESCONDERSE"

Turull ha criticado que el Govern del PSC se "ha escondido" con el tema de Rodalies y durante el apagón, y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya salido, a su juicio, el último para hablar sobre la OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell.

"La primera prioridad de Salvador Illa y del Govern del PSC es no molestar a Pedro Sánchez", ha añadido, y ha afirmado que el liderazgo no es esconderse en los momentos difíciles.

CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO

Asimismo, Turull ha rechazado los discursos de odio y ha expresado que Catalunya no se ha construido desde el odio a nadie: "Ni el catalanismo ni el independentismo nunca han hecho servir ni el odio ni la pelea para ser mayoritario".

Además, ha criticado que el Govern haga políticas sectoriales con los Comuns y que el Gobierno haga política nacional con Vox y el PP y ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para "reaccionar contra esta política de deconstrucción nacional".