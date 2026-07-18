Turull (Junts) celebra la sentencia del TJUE como "victoria rotunda en todos los sentidos"

1105225.1.260.149.20260718112445 El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, durante una rueda de prensa, en la sede de Junts, a 16 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía es "una victoria rotunda en todos los sentidos".

Durante su intervención en el Consell Nacional del partido, ha afeado que se les criticase en enero de 2024 por no aceptar el primer texto de la Ley de Amnistía: "Hacía falta un texto más robusto porque si no mucha gente podía quedar al margen".

"Con la sentencia del TJUE hemos conseguido un gran paso para el retorno de los exiliados, pero también un gran paso para muchas personas que han sufrido la represión del Estado, un gran paso también por lo que significa para la democracia", ha afirmado.

Turull, que entiende que se trata de una victoria tanto jurídica como política, considera que las resoluciones europeas han ido dejando en evidencia "las carencias de la justicia española, su politización y el déficit democrático que eso representa".

"El retorno del presidente y de los exiliados, del conseller Puig y del conseller Comín, llegará. Tened toda la confianza. Por muchos que quieran estar en contra, el presidente Puigdemont volverá a Catalunya", ha zanjado.

ENCUESTAS

El secretario general de Junts ha reconocido que las últimas encuestas "dibujan un escenario exigente", pero ha asegurado que también muestran una relación directa entre la fortaleza de su partido y las expectativas de Catalunya.

Ha declarado que ellos nunca celebrarían unas encuestas que llevaran a Catalunya "hacia la polarización, los extremismos o los discursos que alimentan el odio", como considera que sí están haciendo otros grupos que dicen querer combatir dichos discursos.

Ha afeado al Govern que haya preferido "la confrontación estética" al abordaje de los problemas reales, así como lo que ve como una renuncia a defender los intereses de Catalunya frente a la Moncloa y la falta de un proyecto propio.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Turull considera que los datos de ejecución presupuestaria de 2025, hechos públicos este viernes, son "un escándalo en mayúsculas".

"Catalunya recibió solo el 8,6% de la inversión ejecutada por el Estado, menos de la mitad de lo que le correspondería según su peso económico y demográfico. Eso sí, Madrid recibió aproximadamente el doble de inversión que Catalunya", ha dicho el secretario, reprochándole al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no haga nada al respecto.

Asimismo, ha abogado por confrontar políticamente "todos aquellos proyectos que amenazan" los valores y el modelo que representa su partido.