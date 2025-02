Turull (Junts) emplaza al PSOE a escoger entre sus "dos discursos" en Suiza y Madrid

BARCELONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado al PSOE a que escoja entre sus "dos discursos" distintos en Ginebra (Suiza) y en Madrid, y ha advertido que, en el segundo caso, los juntaires no son el socio que buscan los socialistas, apunta.

"Tenemos la constancia de que hay dos discursos, y por eso la cuestión de confianza. Queremos saber cuál de los dos discursos vale. Si es el de Suiza, aunque es muy difícil, probémoslo", ha asegurado Turull en una entrevista este sábado en 'El Món', recogida por Europa Press.

Turull ha remarcado que decir que no hay un conflicto político en Catalunya es "una enmienda a la totalidad al acuerdo de Bruselas" que pactaron ambos partidos antes de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre el decreto ómnibus, Turull ha dicho que Junts ha conseguido modificar el decreto, en sus palabras, y que no se mezclen asuntos sociales con ámbitos que no lo son: "Muchas cosas que iban en el decreto que podían ser una invasión competencial ahora quedan para un decreto posterior, una negociación posterior".

Asimismo, el secretario general ha opinado que una cuestión de confianza a Sánchez serviría para constatar si el presidente tiene la confianza del Congreso o no la tiene: "Alguien con convicciones democráticas, si no tiene el parlamento a favor, debe tomar una decisión que creo que no tiene muchas opciones".

Para Turull, valdrá la pena seguir negociando con el PSOE si se cumplen los acuerdos que están pendientes y si Sánchez "confirma que hay un conflicto político entre Catalunya y el Estado, que no viene del 1 de octubre de 2017, sino que viene del 1714, que es lo que dice el acuerdo de Bruselas, y que hace falta encontrar una solución".