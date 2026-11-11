Turull (Junts) entiende el malestar pero no ve un destinatario "claro" de la huelga

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que su formación respeta el derecho a la huelga y ha afirmado que entienden el malestar de la ciudadanía, aunque considera que la convocatoria de este miércoles no tiene un destinatario "claro".

En declaraciones distribuidas por el partido, ha advertido de que algunos pueden usar la huelga electoralmente, por el momento en que se hace y cómo se hace, lo que puede acabar jugando "en detrimento" de quienes protestan.

Ha criticado el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras por el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para acceder a la vivienda, lo que atribuye a "unas políticas que han sido absolutamente erráticas".