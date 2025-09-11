Turull (Junts) pide movilización para lograr la independencia: "Hay más motivos que nunca"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, encabeza la ofrenda floral de su partido al monumento Rafael de Casanova por la Diada - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha llamado este jueves a la movilización en la Diada de este año para culminar lo que se votó el 1-O y lograr la independencia: "Hay más motivos que nunca".

"Catalunya necesita un estado propio, no un estado en contra. Un estado propio que la defienda y no un estado en contra que la ataque. A los catalanes nos urge tener un estado propio y no un estado que nos empobrece por la vía del expolio", ha sostenido en declaraciones a los medios tras la ofrenda floral de su partido al monumento Rafael de Casanova.

Además de lamentar que en la Diada de este año no puedan estar de nuevo el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, ha criticado que el estado, a través de los tribunales, también intente "atacar el nervio de la nación, como es la lengua catalana".