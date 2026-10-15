Turull (Junts) recuerda a Companys y acusa al Estado de intentar matar el alma de Catalunya

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recordado este jueves al expresidente de la Generalitat fusilado por el franquismo, Lluís Companys, y ha acusado al Estado de seguir "cíclicamente intentando matar" el alma de Catalunya, a la vez que ha señalado que será el último año en que faltarán miembros del partido al homenaje tras la aplicación de la Ley de Amnistía.

Lo ha dicho en el homenaje de Junts al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 86 aniversario de su fusilamiento en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc en Barcelona, acompañado de la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales y del portavoz de Junts en el Parlament, Josep Rius, entre otros.

El posconvergente ha afirmado que con el asesinato de Companys se buscó "matar ese sentimiento nacional" de Catalunya, pero ha asegurado que no se ha conseguido ni se conseguirá.

Turull ha expresado que Junts viene a renovar el compromiso de poner por delante los intereses de Catalunya a los electorales: "Nosotros estaremos al lado de todas las causas nobles, pero que siempre, siempre, siempre nos moverá, porque sólo estamos nosotros, la defensa de Catalunya y la defensa de sus ambiciones".

"Mucha gente opta más por defender una trinchera ideológica que por defender Catalunya con todos los problemas, con todas las necesidades, con todos los retos, con todo ese camino que empezamos sin retorno el 1 de octubre para alcanzar la independencia de Catalunya", ha dicho.

VUELTA DE PUIGDEMONT

Ha asegurado que este será "el último año" en que faltarán miembros del partido al homenaje tras la aplicación de la Ley de Amnistía.

"El próximo 15 de octubre que nos encontraremos aquí tendremos el presidente Puigdemont, tendremos el conseller Comín, tendremos el conseller Puig y los tendremos porque somos herederos de esa promesa del presidente Companys de no rendirse ante las injusticias", ha dicho.