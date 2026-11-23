El secretario general de Junts, Jordi Turull - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, es "una victoria del independentismo sobre la represión del Estado", con gobiernos de PP y del PSOE.

"Es una victoria contra todos los que impulsaron, firmaron y votaron el 155 de ese momento. Es también una victoria clarísima sobre la extrema derecha porque Vox fue acusación popular en el juicio del 'procés', pedía años de prisión y se resistía a la aplicación de la amnistía", ha subrayado en rueda de prensa.

Para Turull, la decisión del Supremo es también una victoria de Junts, sobre todo de Puigdemont, porque "puso como condición a la hora de negociar la resolución del conflicto político que fuera de igual a igual".

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