La UB prevé tener en 2029 dos nuevos edificios para investigación en su Campus Diagonal

Presentación del proyecto MIES-UB - GOVERN

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) y el Institut Català del Sòl (Incasòl) han presentado este lunes los dos nuevos edificios del proyecto MIES-UB en el Campus Diagonal de la universidad, cuyas obras comenzarán durante el cuarto trimestre de 2027 y se alargarán hasta 2029 y que contarán con una inversión conjunta de 71 millones de euros.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado "la ciencia ante el negacionismo", y ha enmarcado estos dos nuevos edificios dentro del proyecto a largo plazo que transformará la entrada de la avenida Diagonal de una zona de frontera a una zona de encuentro.

Uno de los edificios se situará por encima de la avenida Diagonal, junto a la Facultad de Economía y Empresa, y acogerá la nueva sede de la Facultad de Matemáticas e Informática, ahora en el Edifici Històric, y espacios de investigación.

El otro edificio, al sur de la Diagonal, se integrará en el entorno del Parc Científic de Barcelona de la UB y potenciará la investigación en ciencias de la salud y se convertirá en sede de institutos de investigación como el Institut de Bioenginyeria de Barcelona (Ibec) y Fraunhofer CAT.

El Govern ha acordado financiar el proyecto Edificis MIES (Matemáticas, Informática, Economía y Salud) de la UB a través de la Conselleria de Investigación y Universidades, y el Incasòl llevará a cabo la ejecución de las obras.

Illa ha subrayado que la UB "es un motivo de orgullo para la sociedad catalana" y ha asegurado que es uno de los buques insignia del sistema universitario catalán.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha destacado que el sistema universitario y de investigación catalán es "envidiable", pero ha considerado que tiene margen de mejora en la innovación y la transferencia, y ha incidido en que los nuevos edificios reforzar a la institución y a su capacidad de atraer talento.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

El edificio que se situará en los terrenos adyacentes a la Facultad de Economía y Empresa, del equipo Barceló-Balanzó Arquitectes y Magén Arquitectos, tendrá una superficie construida de 14.000 metros cuadrados y se estructurará en dos volúmenes.

El más bajo, de planta baja y cuatro plantas piso, acogerá los nuevos espacios de investigación en economía y empresa, será la nueva sede la Facultad de Matemáticas e Informática, y dispondrá de un subterráneo que conectará con la actual CRAI Biblioteca de Economía y Empresa.

Al sur de la Diagonal, se construirá un edificio enfocado a la investigación en ciencias de la salud, con una superficie de 10.000 metros cuadrados y acogerá las sedes del Ibec y la primera sede en España de Fraunhofer.

El edificio, diseñado por PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture y 080Arquitectura a partir de módulos de laboratorios de 90 metros cuadrados colocados alrededor del atrio, aportará luz cenital y facilitará la circulación en el interior del edificio.