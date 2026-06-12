La UB, Unicef y Fundación La Caixa impulsan una cátedra sobre derechos y bienestar de la infancia

Lanaspa, Guàrdia y Simón durante el acto - UB

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB), Unicef Comitè Catalunya y Fundación La Caixa han impulsado en la Facultad de Derecho una cátedra centrada en la protección y la defensa de los derechos y el bienestar de la infancia.

Las tres partes pondrán en marcha acciones de investigación, formación y sensibilización para afrontar retos y aumentar "el compromismo social y gubernamental", informa la UB en un comunicado este viernes.

La cátedra aspira a ser "un referente en la protección y defensa de los derechos de la infancia" y un punto de encuentro entre la universidad, las administraciones públicas y las entidades sociales.

CONOCIMIENTO Y PROPUESTAS

La directora científica de la cátedra, Maria Jesús Larios, ha afirmado que la voluntad es "generar conocimiento y formular propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas y la actuación de los profesionales".

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha asegurado que la cátedra refleja una de las misiones de la universidad, "el compromiso social y la mejora del bienestar de la ciudadanía".

El presidente de Unicef Comitè Catalunya, Jaume Lanaspa, ha apuntado que pese a los avances conseguidos, todavía falta mucho para que los niños y adolescentes y sus derechos "ocupen un lugar central en la sociedad".

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha dicho que la iniciativa tiene una "clara" ambición de que los derechos de la infancia no sean solo reconocidos, sino garantizados efectivamente.