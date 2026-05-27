La UdG abre los "primeros" expedientes a estudiantes por usar dispositivos en exámenes

Una estudiante de la UdG antes de un examen - UNIVERSITAT DE GIRONA

GIRONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Girona (UdG) ha modificado la normativa reguladora de los procesos de evaluación y calificación de los estudios de grado y máster para reforzar la lucha contra el fraude académico, que ha entrado en vigor este miércoles y por la cual se han abierto los "primeros" expedientes por uso de dispositivos en exámenes.

Según ha informado la UdG en un comunicado la reforma se enmarca en un contexto de uso creciente de tecnologías digitales que han facilitado "nuevas formas de conducta fraudulenta entre los estudiantes".

Esta normativa concreta y amplía los supuestos de fraude o plagio mejorando la claridad y evitando interpretaciones "desiguales" de la normativa entre los diferentes centros.

Concretamente, el nuevo redactado del artículo 21 de la normativa reguladora establece como conducta fraudulenta la utilización, intento de utilización o tenencia de cualquier sistema, dispositivo o tecnología que permita o pueda permitir a los estudiantes ponerse en contacto con agentes externos o recibir ayuda no autorizada.

Ante cualquier conducta de este tipo el estudiante suspenderá la prueba con una nota de cero y, además, se podrá abrir un procedimiento disciplinario que puede comportar desde suspender la asignatura a una expulsión temporal de la universidad.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la norma se ha abierto expediente a estudiantes que habrían utilizado dispositivos en pruebas de evaluación para resolver los ejercicios y, en paralelo, la universidad trabaja en la elaboración de una normativa común para detectar el fraude académico mediante dispositivos de radiofrecuencia y la adquisición de estos detectores para todos los centros.