La UdG compra una parte del Convent de les Butinyanes para "descongestionar" el Campus Barri Vell - UDG

GIRONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Girona (UdG) ha formalizado la compra de una parte del Convent de les Butinyanes, que hasta la compraventa era propiedad de la congregación religiosa de les Filles de Sant Josep, para "descongestionar" el Campus Barri Vell.

Se trata de un espacio compuesto de ocho edificios que suman una superficie de cerca de 2.800 metros cuadrados y con una superficie construida total de unos 3.300 metros cuadrados que ocupan la parte frontal de los números 9 y 11 de la calle de los Alemanys de Girona, informa este miércoles la UdG en un comunicado.

El rector de la UdG, Josep Calbó, ha asegurado que la compra es una "oportunidad estratégica para el futuro de la UdG porque actualmente no hay otra posibilidad de hacer crecer el Campus Barri Vell".

La adquisición de estos edificios, actualmente en desuso, permitirá remodelarlos y la previsión es que se puedan instalar servicios administrativos y espacios de investigación para "descongestionar" los centros docentes.

Las obras de adecuación de los espacios está previsto que se hagan en diversas fases atendiendo a la diversidad de estado de conservación de los edificios, y se comenzará por los que estén en un mejor estado.