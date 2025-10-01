La UdL reúne en una obra todos los textos de Màrius Torres

LLEIDA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Càtedra Màrius Torres (CMT) de la Universitat de Lleida (UdL) reunirá "por primera vez" en una única obra todos los textos del poeta Màrius Torres y será en 4 volúmenes, ha informado la universidad en un comunicado este miércoles.

Los dos primeros volúmenes, que saldrán el año que viene, reúnen la poesía (volumen I), la prosa, el teatro, las traducciones y la música (volumen II); y el tercero y el cuarto, previstos para 2027, recogen el epistolario del poeta entre 1927 y 1937 (volumen II) y entre 1938 y 1942 (el IV).

Este miércoles se ha presentado el proyecto en el que han estado trabajando desde hace 3 años una decena de filólogos, y el objetivo principal de esta obra es colocar al escritor "al mismo nivel que las primeras plumas del siglo XX de la literatura catalana".