La UE autoriza los sellos Fire Wine y Fire Product para reconocer la lucha contra incendios

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha dado luz verde a la creación de las marcas Fire Wine Resilient Landscape y Fire Product Resilient Landscape para certificar las bodegas y los productores agrarios de la UE comprometidos con la gestión de sus fincas para la prevención de incendios forestales actuando como "cortafuegos productivos".

La UE ha autorizado la certificación dos años después de la presentación de la iniciativa Fire Wine y de la realización de investigaciones para llegar a los requerimientos de localización y gestión de los cultivos por actuar como cortafuegos naturales y productivos, informa este miércoles el Centre de Ciència i Tecnologia i Forestal de Catalunya (CTFC) en un comunicado.

Fire Wine Resilient Landscape es la marca dirigida a la cadena de valor del vino y Fire Product Resilient Landscape, la marca dirigida a productos primarios como el aceite, los frutales, la trufa o las hortalizas, entre otros.

Además, se prevé la posibilidad de adhesión grupal en las marcas, ya sea vía Denominaciones de Origen, agrupaciones de viticultores y otros productores o territorios.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Fire-Res de innovación tecnológica y soluciones socioecológico-económicas, uno de los proyectos para la prevención de grandes incendios forestales promovidos por la Comisión Europea como parte del European Horizon 2020, coordinado por el CTFC.