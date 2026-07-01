UGT de Catalunya alerta de poca "concreción de costes" en el nuevo plan ferroviario hasta 2040

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha valorado positivamente el nuevo plan de servicios ferroviarios de Catalunya 2030-2040 presentado este martes por la Generalitat, que ve un documento ambicioso y orientado a abordar las futuras necesidades de movilidad, aunque ha alertado de "falta de concreción en los costes".

El sindicato explica que el documento no incorpora ninguna estimación de los costes de inversión en infraestructuras, material Y personal necesarios para conseguir los objetivos del plan, lo que dificulta la evaluación realista de su despliegue, informa en un comunicado este miércoles.

Ha añadido que la otra gran carencia del plan es que no cuenta con una estrategia para el transporte de mercancías, a pesar de compartir infraestructuras con el de pasajeros, y ser "clave" para el desarrollo económico de Catalunya.