UGT critica que la "negligencia empresarial" provocó 125 muertes laborales en 2025 en Catalunya

Un barco amarrado durante la protesta de la flota pesquera de bajura - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha criticado que la "negligencia empresarial" provocó 125 muertes laborales en 2025 en Catalunya, de las cuales 97 se debieron a accidentes en jornada y 28 fueron durante trayectos de ida o vuelta del trabajo, informa en un comunicado este viernes.

Según datos publicados por el Observatori del Traball i Model Productiu de la Generalitat, durante el año pasado se registraron 206.334 accidentes de trabajo en el territorio, y se han comunicado 109 accidentes mortales: 85 en jornada laboral (+26,87% respecto al año anterior) y 24 'in itinere' (+9,09%).

Sin embargo, el sindicato considera que estas cifras "todavía no reflejan la realidad final", ya que indica que cuando se actualizan los casos (inicialmente declarados como graves y que posteriormente terminan en defunción), el balance provisional asciende hasta 125 personas trabajadoras muertas, en sus palabras.

También alerta de que se ha producido un aumento de los accidentes 'in itinere' totales, que alcanzaron los 19.800 casos, un 4,66% más que el año anterior.

En cuanto a la siniestralidad por sectores, la situación es "especialmente preocupante" en la construcción, donde los accidentes mortales han aumentado un 140% y en la industria, con un incremento del 60%, mientras que han descendido en la agricultura y se han mantenido estables en el sector servicios.