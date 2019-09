UGT denuncia al Ayuntamiento de Almacelles (Lleida) por presuntamente "incumplir la ley de riesgos laborales"

Actualizado 05/09/2019 17:44:29 CET

LLEIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de la UGT de Lleida ha denunciado en la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía al Ayuntamiento de Almacelles (Lleida) por presuntamente "incumplir de forma reiterada la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

El sindicato ha asegurado este jueves en un comunicado que ha presentado la denuncia tras el accidente que un trabajador sufrió el 1 de agosto al caerle el muro en el que estaba construyendo.

Este accidente tuvo al trabajador en la UCI 20 días, según el sindicato que señala que lo más grave "es que no disponía del equipo de protección individual correspondiente a la tarea que desarrollaba, que la obra no disponía del plan obligatorio y no había ningún responsable.