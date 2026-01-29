UGT Presons cree que dotar de autoridad a funcionarios de prisiones "profesionaliza" el colectivo

Votación en el hemiciclo durante la sesión del pleno en el Parlament. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Presons considera que el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad aprobado este jueves en el Parlament "es un paso adelante hacia la profesionalización del colectivo penitenciario" y le otorga más seguridad jurídica, más derechos y también más responsabilidad, afirman en un comunicado.

El pleno del Parlament ha aprobado la reforma en materia de función pública para reconocer la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones con los votos a favor de PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, y los votos en contra de ERC, Comuns y la CUP.

El sindicato afirma que no se han admitido todas sus enmiendas, pues ha quedado excluido de ese reconocimiento "el personal laboral por un hecho puramente legal", por lo que continuarán trabajando para buscar una solución pues, avisan, está igualmente expuesto a un elevadísimo riesgo en su labor laboral.

Ha agradecido al PSC su "valentía" al presentar y defender la proposición de ley ante el Parlament, y han valorado la ayuda de los grupos parlamentarios con los que han mantenido reuniones, PP y Junts.

"Esperamos que aquellos grupos parlamentarios que han votado en contra, ERC, Comuns y la CUP, modifiquen su posicionamiento en el futuro porque lo que demuestran es, o bien, su desconocimiento de la realidad penitenciaria, aunque alguno de estos grupos han estado al frente de la Conselleria de Justicia, o bien tienen una imagen distorsionada y arcaica de lo que es un profesional penitenciario", afirman.