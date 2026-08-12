UGT Presons pide que se informe sobre los datos a los que accedieron presos de Figueres (Girona)

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Presons ha exigido que se informe a todo el personal de prisiones sobre los datos que se hayan podido ver afectados, después de que la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat informara este miércoles que investiga un acceso no autorizado por parte de presos de la cárcel Puig de les Basses de Figueres (Girona) a documentación en red.

Así lo ha solicitado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, en el que explica que se han reunido con carácter extraordinario con la Dirección General y con los Mossos d'Esquadra para conocer el alcance del acceso, así como para exigir que se dé a conocer esta información al personal de prisiones.

A raíz de la investigación, el sindicato sostiene que ya se ha identificado a los dos internos y que se han reforzado las medidas de seguridad.