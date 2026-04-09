UGT reclama garantías de empleo en Glovo tras la presentación del ERE

Archivo - Un repartidor de Glovo en una calle de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC-UGT ha reclamado garantías de empleo en Glovo tras el fracaso de la mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) por el expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa, en un comunicado este jueves.

Glovo anunció en marzo un ERE que afectará a un máximo de 750 repartidores en España y reducirá su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para "evitar su cierre".

UGT ha señalado que la salida al conflicto "no puede pasar por descargar sobre las personas trabajadoras el coste de una reordenación empresarial basada en la sustitución del empleo directo por fórmulas externalizadas".