La UIC inaugura el XXVII Congreso Nacional y III Internacional de educación médica de la Sedem - UIC

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha inaugurado este jueves en su campus de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (Sedem), evento que marca el inicio de los actos de celebración del 20 aniversario del grado en Medicina de la institución, ha informado en un comunicado.

La apertura en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ha estado presidida por el rector, Alfonso Méndiz, y ha contado con la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, y el alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès.

También han participado en la inauguración el presidente de la Sedem, Joaquín García-Estañ, y la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Esther Calbo.

TECNOLOGÍA, EMPATÍA Y VOCACIÓN

Durante su intervención, Méndiz ha defendido que formar a profesionales sanitarios va más allá de transmitir conocimientos, pues los alumnos necesitan una base científica sólida, pensamiento crítico y empatía, y ha sostenido que "la tecnología no basta, tiene que ponerse al servicio del aprendizaje y de la atención al paciente".

Por su parte, Núria Montserrat ha puesto en valor los 20 años del grado en Medicina al afirmar que se necesita más vocación y cubrir necesidades en los pilares del bienestar de la sociedad, que son la educación y la salud.

El alcalde Josep Maria Vallès ha celebrado el arraigo de estos estudios en el municipio y ha recordado la Alianza por la Innovación de Sant Cugat (BIVA), de la que forma parte la UIC.

PREMIO ANTONIO GALLEGO Y PROGRAMA

En el acto inaugural, García-Estañ ha señalado el desafío de "convertir la evidencia en innovación y compartir la innovación en evidencia", mientras que Calbo ha subrayado el reto de seguir mejorando la formación sin perder de vista la dimensión humana de la medicina.

Tras la apertura, se ha entregado el Premio Antonio Gallego 2026 al exjefe de Estudios del Hospital Universitario Cruces (Bizkaia), Jesús Morán Barrios.

El congreso continuará este viernes y sábado con más de una veintena de expertos nacionales e internacionales, quienes impartirán conferencias, mesas redondas y talleres sobre la incorporación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial (IA), la simulación clínica y el pensamiento crítico.