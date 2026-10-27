La UIC lidera el ránking de transparencia de universidades privadas españolas, según Fundación Haz

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BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) se ha situado por quinto año consecutivo entre las universidades privadas más transparentes de España, según el Examen de Transparencia 2026 elaborado por la Fundación Haz, y que en esta edición otorga la primera posición a la UIC y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En un comunicado este martes, el centro ha explicado que ha obtenido 55 puntos sobre un máximo de 56, lo que equivale a un cumplimiento del 98,2% de los indicadores que evalúan la transparencia voluntaria de la información publicada en las páginas web, con una puntuación "muy por encima" de la media de las universidades privadas españolas, que es de un 59%.

En concreto, la UIC ha alcanzado un cumplimiento pleno en 27 de 28 indicadores, destacando especialmente en ámbitos como la información económica, el gobierno institucional, la ética, el cumplimiento normativo, la investigación y los resultados académicos.

La puntuación obtenida también le ha valido el sello 'T***', una distinción que la fundación otorga a las instituciones que alcanzan entre el 90% y el 100% de cumplimiento de los indicadores evaluados.

"Con estos resultados, UIC consolida su posición como una de las universidades privadas españolas de referencia en transparencia institucional y reafirma su compromiso con el buen gobierno y la rendición de cuentas, facilitando a la comunidad universitaria y a la sociedad el acceso a información rigurosa, actualizada y accesible", ha asegurado el centro.

Desde 2019, la UIC ha incrementado progresivamente su nivel de cumplimiento, alcanzando la máxima puntuación de 56 puntos en las ediciones de 2024 y 2025, mientras que en 2026 ha mantenido la primera posición del ránking.

La UIC imparte un total de 16 grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos, y cuenta con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès (Barcelona).