La unidad de la Urbana de Barcelona adscrita a Fiscalía abre 72 expedientes en sus primeros 4 meses

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado de la fiscal jefa provincial de Barcelona, Neus Pujal; el tercer teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el jefe de la Guàrdia Urbana, el intendente Pedro Velázquez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La unidad adscrita a la Fiscalía de la Guàrdia Urbana de Barcelona, activa desde el 23 de febrero, ha gestionado 72 expedientes en sus primeros cuatro meses, de los cuales 51 se han resuelto y 21 siguen en tramitación.

Lo ha anunciado este martes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado del tercer teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle; la fiscal jefa provincial de Barcelona, Neus Pujal, y el jefe de la Guàrdia Urbana, el intendente Pedro Velázquez, desde la Ciutat de la Justícia, donde están las dependencias de la unidad.

Parte de los expedientes corresponden a delitos asociados a la multirreincidencia, pero también a la atención a víctimas en situación de vulnerabilidad, como niños y adolescentes, así como gente mayor que vive sola y que es potencial víctima de todo tipo de delitos por su situación familiar y social.

Esta nueva unidad, que integran 5 agentes y un mando del cuerpo local, nació con el objetivo de reforzar la respuesta penal frente a la multirreincidencia, convirtiéndose así en la primera policía local del Estado en utilizar este modelo.

"TIEMPO RÉCORD"

Collboni ha valorado esta iniciativa como pionera en España y que ya da resultados tras su implantación en "tiempo récord", ya que involucra a Fiscalía y efectivos policiales.

Ha destacado que esta unidad trabaja de forma quirúrgica, con proximidad física y que recopila información "más rápida", lo cual permite investigar mejor y más herramientas para Fiscalía de cara al juicio.

Sobre la multirreincidencia, ha dicho que inició el mandato con datos "disparados" pero que en dos años de aplicación del plan de choque se han logrado cifras muy relevantes y buenos resultados: un 8,5% menos de delitos contra el patrimonio el año pasado y casi un 20% en el primer trimestre de este año, según datos del Ministerio del Interior.

NEUS PUJAL: "ES UN ÉXITO"

La fiscal jefa provincial de Barcelona, Neus Pujal, ha afirmado que esta unidad "es un éxito" y está muy bien preparada, ya que antes de su implantación los agentes superaron unas prácticas y una formación concreta.

Ha celebrado que la Fiscalía de Barcelona ya tenga adscritos cuatro cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Guàrdia Urbana) y ha abogado por seguir cooperando: "Debemos estar muy satisfechos, hemos de seguir caminando y colaborando".