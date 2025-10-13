Unió de Pagesos alerta de más daños en olivos y cítricos por el temporal en Tarragona

Unió de Pagesos alerta de más daños en oliveras y cítricos por el temporal en Tarragona. - UNIÓ DE PAGESOS

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha alertado de más daños en olivos y cítricos debido al temporal del domingo, que superó los 400 litros en 24 horas en zonas de Terres de l'Ebre (Tarragona), y ha pedido al Departamento de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación de la Generalitat la "reparación urgente" de caminos.

Ha advertido de que el principal perjuicio para los olivos será "la gran humedad provocada por estas últimas lluvias, que se suma a la ya acumulada por el pedrisco y las lluvias intensas de las últimas semanas", informa el sindicato en un comunicado este lunes.

"El temporal de ayer perjudicó de forma muy importante las infraestructuras y los caminos, motivo por el cual la payesía no puede acceder a las fincas para comprobar los daños", ha aseverado Unió de Pagesos.