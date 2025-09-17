La Universidad de Manchester acoge una exposición de Joan Brossa

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Manchester acoge durante este mes de septiembre la exposición 'The mental feeling of complete hapiness' del Centre de les Arts Lliures de la Fundació Brossa que reúne una cincuentena de obras del poeta, entre poemas objeto, poemas visuales, publicaciones y documentación.

Producida por la Fundació Joan Brossa y comisariada por la historiadora del arte Anna Llopis, muestra como Brossa puso el lenguaje visual al servicio de la poesía como vía de huida de la opresión de la España franquista, informa este miércoles la fundación en un comunicado.

La exposición, que se pudo ver en Barcelona de noviembre de 2023 a junio de 2025, se produce en el marco del hermanamiento con Manchester por la Mercè y muestra como Brossa puso las posibilidad del lenguaje visual y plástico al servicio de la poesía.