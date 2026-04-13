La UOC y BSA impulsan un proyecto para reducir el consumo "abusivo" de pastillas para dormir

Imagen de archivo - Edificio de la UOC en el 22@ de Barcelona - UOC - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desarrollado un proyecto coon Badalona Serveis Assistencials (BSA) que tiene por objetivo reducir consumo "abusivo" de pastillas para dormir y ansiolíticos, con una intervención dirigida tanto a profesionales como pacientes, informan en un comunicado este lunes.

El doctor en Psicología y director del Behavioural Design Lab (BDLab), Manuel Armayones, ha señalado que a veces el profesional puede tener la sensación de que la benzodiazepina es "la única herramienta disponible para aliviar el malestar del paciente".

El jefe del Servicio de Atención Primaria en BSA, Àlex Escosa, afirma que este proyecto permite avanzar hacia una atención "más segura y centrada en la persona" y que trabajan para reducir riesgos para la ciudadanía y ofrecer herramientas a los profesionales que faciliten decisiones clínicas más informadas y coherentes.

Fruto de la investigación hecha por el BDLab, adscrito al eHealth Centre de la UOC, a partir de este marzo, en el CAP Martí i Julià de Badalona (Barcelona), se llevará a cabo una prueba de concepto para "mejorar la desprescripción de benzodiazepinas".

Esta es la tercera fase del proyecto, en el que participan la UOC y BSA, y que ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la intervención se ha diseñado con técnicas de diseño del comportamiento y de cocreación con los equipos asistenciales, para incentivar la reducción del consumo y prescripción de estos fármacos.

La primera parte del proyecto, a cargo de investigadores de la UOC, consistió en una revisión sistemática de intervenciones para reducir la prescripción de benzodiazepinas en la atención primaria y el estudió concluyó que intervenciones multifacéticas, con educación al paciente y la implicación de farmacéuticos, son "las más efectivas".